Perekond rõõmustab: näitleja Jeremy Renner paraneb jõudsalt lumesahaõnnetusest

Aasta esimesel päeval kriitilises seisus haiglasse viidud Renner taastub õnnetusest edukalt ning näitleja perekond on tema tervenemise üle rõõmus. „Meil on nii hea meel tema edusammude üle,“ sõnas Jeremy õde Kym Renner väljaandele People. „Jeremy on võitleja – seda teavad kõik, kes teda tunnevad. Ta paranemine edeneb üle ootuste hästi. Me ei saaks tema üle rõõmsamad olla,“ lisas Kym Renner.