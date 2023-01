FOTOD | Suurte tormide ohver: Kourtney Kardashiani rannamaja sai ekstreemsete ilmastikuolude tõttu kannatada

Tõsielustaar Kourtney Kardashian ja tema abikaasa Travis Barker ostsid endale Santa Barbara linnakeses paikneva rannamaja kõigest paar kuud tagasi. Paar käis maja eest välja 15 miljonit dollarit, kuid nüüd on see tugevate tormide tõttu kõvasti räsida saanud - kauni maja ümbrus on nüüd mudaga kaetud.

Kardashiani ja Barkeri maja tabanud tormikahjudest on sotsiaalmeediasse mõned fotod postitatud. Piltidelt on näha, et tulvavesi on jõudnud maja garaažini ning maja ümbrust on vaja korralikult korrastada ja koristada, kuna igal pool on muda. Samuti on võrdluseks postitatud kaks pilti majast enne, kui seda tabasid suured tormid.