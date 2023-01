On nad paar või ei? Eesti Laulu finalistid Anett ja Fredi andsid kuumale küsimusele lõpliku vastuse

Pärast poolfinaali lõppu uurisime Anetilt ja Fredilt järgi, et kas nende vahel on ka siis midagi enamat. Samuti küsisime värsketelt finalistidelt, kuidas nad juba teist korda järjest on Eesti Laulul osaledes saanud vaieldamatuteks žürii lemmikuteks - kas nad kirjutavadki ainult muusikat, mis on suunatud pigem erilise muusikamaitsega inimestele?