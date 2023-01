Eesti Laulul viimasena finaali pääsenud Janek tunnistab: ma olin juba alla andnud

Samal ajal, kui muidu Inglismaal elav ja töötav Janek viie teise artistiga „praadima“ pidi, oli ta mitu korda juba alla andnud. Vahetult pärast poolfinaali lõppu tunnistas ta, et peast käisid läbi igasugused mõtted ning ta oli juba kindel, et tema jääbki finaali ukse taha. Kroonikale paljastas mees, mitu korda ta päriselt enda poolt hääletas.

Kuna Janek peab lauljakarjääri kõrvalt tegema ka argitööd, siis on ta kõige tänulikum just oma ülemusele, kes talle on võimaldanud Eesti Laulu ajal kaugtööd teha. Uurisime Janekilt täpsemalt järgi, et milline tema elu kahe riigi vahel välja näeb.