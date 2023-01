Elvis Presley tütar Lisa Marie suri vaid 54-aastaselt

Mullu septembris kirjutas Lisa Marie Presley leinateadlikkuse päeva jaoks essee, milles rääkis oma poja kaotusest. „Lein on midagi, mida peate endaga kaasas kandma kogu oma ülejäänud elu,“ märkis ta seal. Presley ütles essees, et leidis lohutust inimeste seltskonnast, kes on samasuguse tragöödiaga silmitsi seisnud, ja lisas, et tütred aitavad tal edasi liikuda.