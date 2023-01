KUULA | Liina Ariadne Pedanik andis välja personaalse singli „Better Without You“

’’Better Without You’’ on ood enesearmastusele, mis on läinud kaduma mürgiste suhete tagajärjel. Ariadne on oskuslikult läbi lüürika kirjeldanud antud teekonda ning uue hingamise leidmist. Arusaam, et keegi ei saa sind tagasi hoida ega kontrollida, kui iseendale kindlaks jääd. Loo kaanekujundus on joonistatud ja kujundatud Ariadne enda poolt, mis ilmestab suurepäraselt ka loo olemust ja ’enda tiibade leidmist’.