Lahkuminek annab ikka veel tunda? Shakira paneb värske looga oma eksile puid alla

Shakira teeb oma loo „BZRP Music Session #53“ sõnadega mitmeid vihjeid Piquele, nende lahkuminekule ning oma eksi uuele ja nooremale kallimale. „Sa arvasid, et saad mulle haiget teha, kuid sa muutsid mind tugevamaks. Naised ei nuta enam, naised esitavad arveid,“ sõnab lauljatar oma uues loos.

Veel laulab Kolumbia lauljanna, et tema lahkumineku osas vimma ei pea, vahendab Entertainment Tonight. „Ma soovin sulle edu minu väidetava asendajaga,“ torkab Shakira laulusõnadega. „Ma ei saa isegi aru, mis sinuga juhtus. Sa oled nii imelik, et isegi mina ei saa sinust aru. Sa vahetasid Ferrari Twingo vastu välja. Sa vahetasid Rolexi Casio vastu,“ laulab Shakira. „Ma olen sinust välja kasvanud ja seepärast oled sa koos tüdrukuga, kes on täpselt nagu sina,“ lisab lauljatar veel.

Peale lahkumineku viitab Shakira laulusõnadega ka oma maksupettuse süüdistusele. Hispaania prokurörid süüdistavad teda maksude tasumisest kõrvalehoidmisest aastatel 2012-2014, väidetavalt on lauljanna jätnud tasumata pea 15 miljonit eurot maksudena. Prokuröri sõnul kasutas lauljanna maksupettuse sooritamiseks oma ettevõtet ja soovis, et maksuamet arvaks, et naine elas tol perioodil välismaal. Tegelikult elas lauljanna sel ajal ikkagi Hispaanias ja oleks riigile makse pidanud tasuma.

„Sa jätsid mu maha nii, et ajakirjanikud on mu ukse taga ja mul on võlg maksuameti ees,“ laulab Shakira viidates oma maksupettusele. Hispaania prokurörid soovivad lauljanna pista kaheksaks aastaks trellide taha ja nõuavad Shakiralt pea 23 miljoni eurot trahvina välja.