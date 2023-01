KLÕPS | See on Simon Cowell? Telenäo muutunud välimus tekitab fännides muremõtteid

Cowell jäi neljapäeval kaamerate ette Londonis, kui käis oma kihlatu Lauren Silvermaniga kohtingul. Paar külastas Ühendkuningriigi pealinnas üht privaatset ja eksklusiivset klubi. Fotodelt on märgata, kuidas Simoni näojooned on muutunud - tema nahk paistab uskumatult sile ja läikiv ning tema põsesarnad tunduvad rõhutatud. Tõenäoliselt on muusikamogul lasknud enda nägu kosmeetiliselt tuunida, vahendab Daily Mail.