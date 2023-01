Sissi terviseprobleemist: mul tekkis palju sümptomeid korraga ja palavik tõusis

„Häälemasin on väga huvitav asi ja see, millised lihased seejuures aktiveeruvad. Sa kuuled, mis kõlaga su hääl seejuures on, kas see tuleb (näitab erinevaid kohti oma kehal) siit, siit või siit – see on ülimalt huvitav. Arvestades seda, et olen laulnud juba kaheaastasest saati, olid need põnevad avastused. Väga huvitav oli õppida kogu oma hääle- ja hingamissüsteemi seejuures uuesti nullist alates – samas ära kustutada seda, mida olin teinud ühel või teisel viisil lauldes juba kakskümmend aastat.“