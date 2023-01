Uudo Sepp sai purunenud suhtest õppetunni: tahan olla enesekesksem, et teised ei otsustaks mu elu üle

Aasta aega vaba ja vallaline olnud Uudo Sepp (25) andis hiljuti välja loo „Kahekesi“, kuhu on kirjutanud oma hingevalu ja igatsuse tõelise armastuse järele. Ta läks 2021. aasta septembris Türgi reisil pauguga lahku oma elukaaslasest, suunamudija Kendra Katrina Könnelist. Lahkumineku järel hakkasid levima kuuldused, nagu oleks Uudo Kendra suhtes vägivalda kasutanud. Hiljem selgus, et need jutud ei vasta tõele.

Uudo ütleb, et juhtunu ehmatas teda väga, aga elu läheb edasi. Ta lisab, et ka halvad läbielamised on toonud talle kasu, sest on seeläbi inimesena palju tugevamaks ja paremaks saanud.