STATISTIKA | Kas Eesti Laul ei huvita enam inimesi? ERR: me ei teinud lisahääletust rahaliste argumentide tõttu

Esimesed ilmingud rahva leigest huvist ilmnesid juba neljapäeva õhtul, kui Grete Kuld teatas, et esimeses hääletusvoorus on kokku loetud 8309 häält. Kõik, kes on Eesti Laulu varem suurema huviga jälginud, teavad, et see arv peaks olema vähemalt viiekohaline. Eelmisel aastal algas see viiekohaline arv isegi numbriga kaks.