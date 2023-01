VIDEO | Ameerika tippkolledžis õppiv Ingmar Erik Kiviloo avaldas sügavmõttelise loo „Iga lõpp on algus uus“

Lugu salvestati Margus Alviste helistuudios Funki Factori Studio ning loo produtseeris ja kirjutas Ingmar Kiviloo.

Muusikavideo filmiti koos Alice Aleksandridiga New Yorgis ning osaliselt ka Bostonis, kus Ingmar on elanud ja õppinud viimased neli kuud. Sel sügisel alustas Ingmar ülikooliõpinguid Berklee muusikakolledžis (Berklee College of Music). Kuna lugu räägib elus uue peatüki algusest, siis tundus sobiv filmida muusikavideo just seal, kus Ingmari jaoks uus eluetapp algas.

Ingmar ise räägib: „Loo kirjutasin juba suve alguses, mil oli teada, et mul tuleb Eestist Ameerika Ühendriikidesse elama ja õppima siirduda. Seda hetke olin oodanud juba päris kaua ning mind valdas enne ärasõitu omajagu emotsioone, nende hulgas täheldasin suurt õnnetunnet ning ka elevust. Kohale jõudes ka rõõmupisarad, et midagi nii suurt on nüüd tehtud, mida ma olen kaua-kaua oodanud. „Iga lõpp on algus uus“ tähistab uue peatüki algust elus ning minu jaoks oli see senise Eestis elatud perioodi lõpp ja uus algus Ameerikas. Minu sõnum on, et elu üle ei tule liialt muretseda ning igas hetke on kõik täpselt nii nagu olema peab.“

„Loo instrumentaal on üdini akustiline, kõlavad vaid keelpillid, klaver, flööt ja trummid. Tunnen, et see lugu ei ole tüüpiline raadiolugu kasvõi selle poolest, et loo sissejuhatus kestab omaette juba nelikümmend sekundit, mis tänapäeval on päris ebatavaline. Ise mängisin sisse klaveri ning viiulipartiid ja teiste pillidega tulid appi sõbrad, kes mind sellel teekonnal Eestis on alati toetanud.“

Videos näeme oma ateljees New Yorkis elavat kunstnikku Albert Popat loomas maali „Eternal love“. Video montaaži tegi Albert Popa Eestis elav filmirežissöörist poeg Nathan Popa.

Ingmar Kiviloo on noor muusik, kes mängib erinevaid pille (viiul, klaver, kitarr, trummid, orel) ja kirjutab lugusid. Ta on osalenud edukalt kümnetel konkurssidel, kontsertreisidel ja festivalidel klassikalise instrumentalistina ning osales edukalt 2021 saatesarjas „Eesti otsib Superstaari“.