Täna õhtul alustab „Seitsmeste uudiste“ uue ankruna Sander Terras

Seni „Seitsmeste uudiste“ reporteri ja toimetajana tegutsenud Sander Terras on uue väljakutse eel loomulikult veidi pabinas: „Tunnen elevust nagu oma kunagise esimese lennureisi eel,“ muheleb ta. „Kui küsisin kolleeg Marek Lindmaalt, kes on aastaid uudisteankru tööd teinud, milliseid soovitusi ta mulle esimeseks eetripäevaks jagaks, ütles Lindmaa pikemalt mõtlemata, et muretsemiseks pole põhjust, sest see, mis saab metsa minna, läheb niikuinii! Mareki humoorikast vastusest hoolimata loodan, et kõik sujub kenasti ning minust saab asjalik ja hea saatejuht,“ selgitas Terras.