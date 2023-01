VIDEO | Miks hakkavad Meeliku liikmed OnlyFansi tegema? Millisele finaali ukse taha jäänud artistile olid nad nõus 10 eurot annetama?

Kuna Meeliku liikmetest ei saa aru, kas nad võtavad Eesti Laulul osalemist tõsiselt, siis uurisime nelikult järgi, et kas nad on ikkagi naljaga kandideerinud lauluvõistlusele või nad soovivad ikkagi täie tõsidusega Eurovisionile pääseda. Ega me tegelikult neilt kindlat ja tõsiseltvõetavat vastust antud teemal ei saanudki.