Kas läheb isegi laenu võtma? Viimasena finaali pääsenud M Els paljastas, mida ta on nõus Eurovisionile saamise nimel tegema

Kui Merili oli juba käega löönud, siis tema sõbrad nii ei teinud. Lauljatari sõnul olidki sõprade lõputud hääletamised põhjuseks, miks ta finaalis koha kindlustas. Kuid nüüd, kus on kindel, et Merili saab 11. veebruaril ka Tondiraba Jäähallis lavale astuda, uurisime, kas ta kavatseb ka oma lavasõud muuta. Kuna lauljatar näis kindel, et plaanide muutus on tal kavas, siis küsisime otse, et palju üks korralik lavasõu artistile üldse maksma läheb. Vaata videost!