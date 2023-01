„Vallalise kaunitari“ hurmur Kaspar Roon tegi elus kannapöörde! Aeg pealinn vallutada

Türilt pärit massöör, kes jäi saates Brigitte silmis teiseks, tegi hiljuti elumuutuva otsuse kolida Tallinnasse oma unistuste täitumise nimel. „Kodulinn on mulle väga armas, aga on aeg edasi liikuda,“ kommenteeris Kaspar.

„Tunnen, et praegu on õige hetk seda teha, sest saade on toonud palju uusi inimesi, kliente ja võimalusi,“ lausus ta.