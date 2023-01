KLÕPS | Eesti noor lauljatar kaotas üle poole oma kehakaalust

Laulja Elina Martinson kaalus veel umbes aasta tagasi 131 kilo ning nüüd 64 kilo, vahendab Menu . „Ma teadsin, et ma tahan ühel päeval emaks saada,“ kommenteeris Martinson, mis teda inspireeris kaalu langetama. „Ülekaal mõjub tervisele väga kehvasti ja eluiga väheneb.“

„Igapäevaelu toimetused olid häiritud ülekaalu tõttu. Ma hingeldasin iga asja peale. Jalad valutasid. Selg valutas. Ja ühel päeval augustikuus otsustasin, et nüüd on kõik ja midagi tuleb ette võtta,“ rääkis Martinson. „Ma täitsin toiduga mingit emotsionaalset tühimikku ja paraku see jäigi minu lohutuseks pikkadeks aastateks.“