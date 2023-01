KLÕPSUD | Carrie Bradshaw kunagine silmarõõm on tagasi! Ilmusid fotod sarja võtetelt

HBO Maxi sari „And Just Like That“ on jätk kunagisele kultussarjale „Seks ja linn“, mis oli eetris aastatel 1998-2004.

The People on kajastanud, et esimesele hooajale punast tuld näidanud näitlejatar Kim Cattrall on teisel hooajal kaasatud. Tema kehastab Samantha Jones`i.