Rahavoog meelitab! Ilmselt on oodata ka Meghan Markle`i elulooraamatut

Express kajastab, et kirjastuse Penguin Random House juhid mõtlevad, et kuna teema on nii kuum, tuleks võimalikult kiiresti välja anda Meghan Markle`i versioon tema ja printsi käekäigust.

Kui Harry raamat välja tuli, müüdi ainuüksi esimese päevaga 1,4 miljonit koopiat. Harry on pihtinud, et esialgne käsikiri oli 800 lehekülge paks, toimetamise käigus kärbiti sellest pool.

Arvatakse, et Harry võib raamatu pealt teenida üle 100 miljoni naela (113 miljonit eurot). Üks allikas märkis, et raamatu suur edu oli asjaosaliste jaoks üllatus. „Keegi ei osanud oodata selliseid müüginumbreid.“

Kirjastajate lootused on, et Meghan pajataks oma raamatus läbisaamisest nii kuningliku perekonna liikmete kui ka oma perekonnaga. Viimasel rindel on ta teatavasti palju sildu põletanud. Raamat võiks poelettidele jõuda järgmise aasta hakul.

Lisaks töötavad Harry ja Meghan koos raamatu kallal, kus räägivad juhtimisest ja filantroopiast. Ilmselt jääb see hetkel tagaplaanile ja fookus läheb Meghani memuaaride kirjapanemisele.