Mari Ojasaar-Parve lähenevast juubelist: südamest loodan, et olen alles poolel teel!

„Kuulge, see 40, mis minul vanusena peagi kukub on mega!“ rõõmustab kirjanik. „Lihtsalt võrratu. Mina ei vaata seda numbrit mõeldes, et oh jummel küll, nüüd tulevad kortsud ja hallid juuksed. Need on juba ammu külla tulnud.“ Mari sõnab, et näeb numbris hoopis kingitust.