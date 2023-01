SUUR ANALÜÜS | Kes saavad Eesti Laulul teise võimaluse? Milline „põruja“ on teinud pärast poolfinaale suurima hüppe rahva südametesse?

Laupäeval ulatas ERR ja Eesti Laulu korraldajad finaali ukse taha jäänud kümnele artistile viimase õlekõrre - need kaks lugu, mis vähem kui 48 tunniga rahvalt kõige rohkem telefonihääli saavad, saavad ikkagi finaali. Viimased tunnid hääletusest tiksuvad ning Kroonika proovib ennustada, kes on need kaks õnnelikku artisti, kes saavad „mustade hobustena“ finaali.