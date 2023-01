Kimile Kanye uus abikaasa ei istu: Kardashian vihkab räppari pruuti

Kardashiani tundvad allikad räägivad, et tõsielustaar on juba mõnda aega põlanud Censorit ilma selge põhjuseta. Küll olla Kim varem kahtlustanud, et muusiku uue pruudi Bianca ja Kanye vahel võib midagi olla, vahendab Page Six. „Kim vihkab teda,“ rääkis üks allikas, kuidas tõsielustaar Westi uude abikaasasse suhtub.