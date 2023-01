Karmid kõlakad: Kuldgloobuste galal pakuti külalistele kangeid jooke, et nad draamat tekitaksid

Enne seda, kui auhinnagala saade möödunud nädalal Ameerikas eetrisse läks, avaldas üks allikas väljaandele OK Magazine, et üritusel pakutakse kangeid kokteile ning sellel on kindel põhjus. „Keegi ei taha seda tunnistada, aga Oscarite galal toimunud kõrvakiil seadis uue standardi auhinnagaladele,“ sõnas allikas ning viitas sellega Will Smithi ja Chris Rocki vahel asetleidnud vahejuhtumile 2022. aasta Oscarite galal.