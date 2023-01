Näitleja Ott Raidmetsa kasvatamine tekitas vanematele korraliku peavalu: koolis on isa ja ema minu pärast päris palju käinud

Artur Raidmetsa (61) elutööks võib pidada ansambli Modern Fox asutamist, aga bände on tal olnud teisigi. Modern Foxi kunagine laulja Mart Sander on Arturi kohta tabavalt öelnud: „Muusikaline rongaisa, kes käis ja sigitas ansambleid.“

Arturi kolmest lapsest kaks on end teatriga sidunud. Ott (29), kelle elukaaslane on näitleja Saara Nüganen, töötab Endla teatris ja Elss Marta (23) õpib lavakunstikoolis lavastajaks. Märten (39) on Tartus ametis programmeerijana.