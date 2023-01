KUULA | Paneb puusad nõksuma: Grete Paia hittloole „Päästke noored hinged“ valmis tantsuline uus versioon

Juba tollal väga tugeva sõnumiga laul on veelgi aktuaalsem tänasel päeval. Sveni sõnutsi nähti lauluga päris palju vaeva, mis ka lõpuks end ära tasus. „Katsetasime erinevaid mõtteid. Grete ideid kuulates tahtsin teha laulu, mis on rebel (mässuhimulise hingega-toim) ja pingutasin, et tekst seda meeleolu edastaks,“ lisab loo sõnade ja produktsiooni autor Sven Lõhmus. „Arvan, et Grete lauljatee algas eriti ägedalt ja äge on ka see, et saame uusversiooniga seda uuesti meelde tuletada!“