Kui möödunud nädalal rõõmustas Marveli näitleja Jeremy Renneri perekond, et filmistaar on jõudsalt pärast temaga juhtunud lumesahaõnnetust paranemas, siis mehe sõprade sõnul on tema tervis palju halvem. Renneri täielikuks paranemiseks võib minna lausa aastaid.