„Keegi peab ju finaalis viimane olema...“ Eesti Laulu mustad hobused said rahvusvahelistelt fännidelt leige vastuvõtu, pigem oleks eelistatud üht teist artisti

Oma arvamust avaldanud fännid tõdevad, et nemad oleks pakkunud, et ühe „musta hobusena“ pääseb edasi hoopis Carlos Ukareda ja tema lugu „Whiskey Won't Forget“. „Viski ei pruugi unustada, aga tundub, et Eesti rahvas unustas,“ seisab ühes kommentaaris, mis viitab Carlose loo pealkirjale. „Ta peaks loo ümber nimetama, „Estonian people forgot“ [oleks parem] („Eesti inimesed unustasid“ “ toim),“ pakub teine fänn.

„Ma olen õnnelik Elysa ja Mia üle, aga mul on kahju inimestest, kes joovad viskit. Vaene Carlos,“ lisab üks fänn.

Mitmed Eurovisioni huvilised tõdevad, et kuna tegemist on lausa kolmanda ringi valikuga, siis mingit suurt šanssi neil finaalis pole. „Meh,“ võtab üks fänn „mustad hobused“ kokku.

On ka neid rahvusvahelisi huvilisi, kes on ühe „musta hobuse“ valikuga rahul, kuid ei mõista, kuidas teine finaali pääses. „Ma saan Elysast aru, aga Mia? Minu jaoks oli see teisel kohal kõige vähem mõjuvatest lauludest. Aga olgu, inimesed on ju hääletanud...“ mõtiskleb üks eurofänn. Samal leiab teine kommentaator, et Mia oli just hea, aga Elysa odav. Viimasele heidetakse mitmes kirjutises ette ka seda, et ta vokaalid ja lavasõu olid laupäevases poolfinaalis alla arvestust.

„Ma naudin Elysa lugu, aga selle refrään on liiga kerglane ja ei ole üldse mõjuv. Sellest on kahju, sest sellel tüdrukul on kõik olemas, aga tal on vaja tugevat lugu,“ võtab üks eurofänn kommentaaris Elysa probleemid kokku.