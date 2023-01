Naised, võtke õppust! Shakira sai oma mehe truudusetusest aru eriti pöörasel viisil

Päris FBI agendiks ei pidanud maailmakuulus lauljatar hakkama, kuid pidevalt ringi tuuritanud kolumbialanna sai aru, et midagi on mäda nende ühises külmkapis. Ei, midagi polnud halvaks läinud, vaid Shakira sai aru, et keegi sõi pidevalt tema moose. Ta teadis, et Pique ei saa neid enda range dieedi tõttu süüa ning samuti ei kuulu need moosid ka tema laste lemmikute hulka.

Ühel hetkel oli Shakira avastanud, et tema lemmikmoos oligi otsa saanud. Antud seika mainib Shakira ka oma uues hitis „BZRP Music Sessions Vol.53“. „Sa peaksidki kartma. Aina sööd ja neelad, sööd ja neelad,“ alustab Shakira oma uues laulus teist salmi.

Samas palas tümitab Shakira oma eksmeest sellega, et tema vahetamine uue pruudi vastu oli sama nagu loobuda Ferrarist ja Rolexist Renault Twingo ja Casio kella vastu. „Ma olen väärt kahte 22-aastast,“ laulab Shakira, vihjates sellele, et Pique uus pruut on temast poole noorem.

Tundub, et oma laste ema hüljanud Pique jääb siin lahkuminekus kaotajaks. Shakira, kes on nende ühise kahe pojaga otsustanud USAsse kolida, on Pique'd häbistava looga jõudnud mitme riigi muusikaedetabelites esimesele kohale. Viie päevaga on lugu saadud Youtube'is üle 133 miljoni vaatamise. Samuti on palast saanud populaarne hitt TikTokis, kuhu on tuhanded inimesed loo saatel tantsimisest videoid postitanud.

Väidetavalt ei julge Pique uus pruut Clara Chia, keda loos mainitakse ka nimepidi, oma kodust lahkuda, sest pala on niivõrd populaarne. Samuti levitatakse sotsiaalmeedias tema pilti.