KUUMAD KLÕPSUD | Üle pika aja paljalt kaanel! Carmen Kass heitis Vogue'i jaoks riided seljast

Nii mõnegi poolpalja pildi otsustasid Tšehhi ja Slovakkia ühisajakirja toimetajad panna üles juba Instagrami. Sealt on näha, et ühel fotol proovib Kass varjata oma büsti laualambiga ning teisel pildil katab tema keha ainult vannivaht. Vogue'i kodulehelt on aga näha, et selliseid kuumi klõpse on ajakirjas veelgi rohkem.