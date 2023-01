KUULA | Lauljatar Desiree Mumm avaldas uue pisarakiskuja: pala räägib kaotusvalust ja igatsusest

Desiree uus pala räägib kaotusvalust ja igatsusest. „Sellest, kui kaotad enda jaoks kõige kallima inimese, kuid ei suuda sellega lõpuni välja leppida,“ jagab naine. „Sellest, kuidas lootus ja armastus elavad edasi ka siis, kui suhe või see inimene enam mitte.“

Ta tunnistab, et lugu põhineb mingil määral isiklikel kogemustel ning just see lisabki sügavust. Pala sai tegelikult tehtud seriaali „Armastus“ teise hooaja jaoks, mis hetkel jookseb GO3-s ning alates veebruarist ka tele-eetris.