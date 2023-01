Näitlejanna Liina Raud pani oma korteri müüki: minu ja Mihkli aegne hõng on ikka sees

Liina kahetoaline korter asub Nõmme linnaosas Laagri piiril. Täna jagas ta ühismeedias, et tahab pesa maha müüa või üürile anda.

„Sõbrad! Müün oma armsat korterit imeilusas Laagris,“ kirjutab Liina Facebookis. „Värskendusremont on just tehtud, aga minu ja Mihkli aegne hõng on ikka sees.“