Ülle Lichtfeldt kaotas enne esimest tantsusaadet oma isa: tantsimine oli näitlejanna viis leinata

Naistelehele antud intervjuus sõnas Lichtfeldt, et otsuse saatega liituda tegi raskemaks tema isa lahkumine vahetult enne esimese saate salvestust. Saates osalemine oli Ülle viis leinata – see aitas mõtetel settida ja tunnetada, see hoidis püsti.

„On päevi, kui ma tulen leinaga paremini toime. On päevi, kui pean minema temaga rääkima. Lein on selline ja küllap aeg on ainukene, mis haavad parandab,“ tõdes Lichtfeldt.

Möödunud aasta sügisel TV3 eetrisse läinud heategevusliku „Tantsud tähtedega“ saate võitsid rahvahääletuse tulemusena just Lichtfeldt ja tema tantsutreener Marko Mehine. „Heategevuse kõrval pakub põnevust ka võimalus võistlustantsuga tegeleda, sest kunagi pole hilja õppida midagi uut,“ sõnas andekas näitlejanna enne esimest otsesaadet. „Avastan oma keha lihasgruppides tundmatuid ja seni kasutamata lihaseid, võtan poose ja tantsuvõtteid, mida pole elades teinud… Raske on, aga mis tähtsust on minu katsumustel võrreldes nende inimestega, keda saade nende mures toetab,“ märkis Ülle tollal.