Asi ametlik! Kohus kuulutas välja Beatrice'i pankroti

Õhtulehe andmeil on Beatrice'il kohustusi üle 45 000 euro, kuid täpne summa selgub pankrotimenetluse jooksul. Kohtu pressiesindaja sõnul puudub tal ka vara, millega võlgu katta ning kohus on algatanud Fenice-Laja kohustustest vabastamise menetluse, mis kestab vähemalt kolm aastat. Loe pikemalt siit!

Eesti Naine avaldas 17. jaanuaril Beatrice'ga tehtud intervjuu, kust selgus, et firmale tekkinud võlgasid püüdis Beatrice kustutada eraisikuna võetud laenudega. Isegi kiirlaenufirmalt Bondora 23% intressiga. Naine võttis 5000 eurot laenu ka endiselt supermodellilt Karmen Pedarult. Tuleb välja, et laenu võlaosa on alles jäänud 3600 eurot, kuid vaidlemiskulud on modelli nõude kahekordistanud.