VIDEO | Pole veel üle saanud? Fännid kahtlustavad, et Miley Cyruse uus hitt on pühendatud eksabikaasale

Jälgijad märkasid, et „Flowers'il“ on märkimisväärne sarnasus 2012. aastal ilmunud Bruno Marsi hitiga „When I was your man“ (eesti. k - „Kui olin veel sinu armsam“). Kuigi Marsi nime loo tegijate hulgast ei leia, võib palade vahel leida mitmeid sarnasusi nii sõnade kui meloodia osas.

Arvatakse, et just „When I was your man“ oli lugu, mille Hemsworth armastatud naisele kihlumisperioodil pühendas. Teooria pole aga kinnitust leidnud ning Cyrus pole tunnistanud, et laul räägib suhtest.