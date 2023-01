LÕBUS VIDEO | Marko Reikop otse-eetris: see ajab mind oksele!

„Lõhnab juba ebameeldivalt,“ ütles Marko valge papaia koort nuusutades. „Oh jeesus. See on ikka jälk. Püha taevas, tundub nagu päris normaalne asi, aga ei ole. See on nagu plastmass, mida on soola sees hoitud. Ma mõtlesin, et see on magus, aga ta ei ole. Ta ei ole nii hull, aga ta on vastik.“