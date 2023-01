Laseb kuulsatest vanematest lahti: Brad Pitti ja Angelina Jolie mässumeelne poeg vahetas nime ära

19-aastane Pax Thien Jolie-Pitt on oma vanematelt saanud loomingulise vaistu, kuid valis näitlejaameti asemel kunstisuuna. Lisaks on Pax oma kodanikunime asemel kasutamas hoopis pseudonüümi Embtto.

Pax pole aga sugugi alles alustav kunstnik – tema teosed näidatakse õige pea lausa Iisraelis Tel Avivis asuvas galeriis. Samuti on noormees saanud tänu ema tutvustele varem ka tööd Hollywoodis, kuid kaamerate taga. Näiteks on ta aidanud kaasa Jolie linateoste „Without Blood“ ja „First They Killed My Father“ kunstilise poolega.