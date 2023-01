„Armastuse“ sarjas mängiv Lisabet Loigu intiimstseenidest: kahtlesin ise ka, et kuidas toime tulen

„Kahtlesin ise ka, et kuidas toime tulen, kuid võtete alguses oli nii palju muid aspekte, mille pärast pabistada, et selliste stseenide peale polnud väga aega isegi mõelda. Õnneks oli kaasnäitleja Oskar (Oskar Seeman mängib Sandra abikaasat Martinit – toim.) väga toetav ja tänu sellele ei olnud neid stseene ebamugav filmida,“ rääkis Loigu.

Loigu tunnistas, et Oskar on olnud võtetel talle suureks toeks ja andnud nõu keerulisemate stseenide puhul. „Võtteplatsil kutsuti meid vanaks abielupaariks, kuna me pidevalt nöökisime teineteise kallal. Romantilise suhte me jätsime siiski ainult Sandra ja Martini südametesse.“