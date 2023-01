Ohoo! Andrei Zevakin ja Juss Haasma panevad end proovile uues ametis

Tartu Rakendusliku Kolledži kutseõpetaja Maicel Püti sõnul on autoplekksepa eriala väga oluline, et meie teedel sõidaksid korras ja nõuetele vastavad masinad. „Kui arvestada juba Eesti ilmastikuolusid, siis ikka juhtub õnnetusi ja me peame selle tööga tegelema,“ lisab Pütt.