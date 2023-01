Näitleja Jude Law’ tormiline elu: edukas karjäär ja arvukad armusuhted käivad käsikäes

David Jude Heyworth Law sündis 29. detsembril 1972 Lõuna-Londonis kooliõpetajate Margaret Anne Heyworthi ja Peter Robert Law' perre. Isast sai hiljem Londoni noorim koolidirektor. See peaks justkui olema eeldus, et oled korralik laps. Teisalt tuli tema eesnimi Jude tuli sellest, et emale meeldisid kangesti biitlid ja eriti lugu „Hey Jude“. Isa pani talle teiseks eesnimeks konservatiivsema ja harilikuma Davidi, ent poiss hakkas kasutama nime Jude Law. Pedagoogid on juba ameti tõttu treenitud jälgima, et laps õpiks korralikult, ei spikerdaks ega korraldaks muid jamasid. Jude oligi vanemate rõõmuks kodus ja koolis tubli poiss.