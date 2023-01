Kuninglikud pulmad jäävad ära? Norra printsessi skandaalne peig vaagub hinge

Väidetavasti kavatsesid 51-aastane printsess ja 48-aastane šamaan oma kooselu ametlikuks teha juba tänavu. Nad on olnud koos neli aastat ja kihlatud eelmise aasta juunist saati. Durek on Norra avalikkuse seas vägagi ebapopulaarne ja tema kentsakatest tõekspidamistest on avalikult pidanud rääkima ka Märtha Louise kroonprintsist vend Haakon. Novembris teatas seetõttu Märtha Louise, et loobub kuninglikust elust, kuid ta saab endiselt kasutada printsessi tiitlit.

Pulmade edasilükkamise taga pole aga mõni lihtne külmetus või kiirelt mööduv haigus, vaid samad terviseprobleemid on Durekit kimbutanud juba peaaegu 30 aastat. Tegemist on tõsise neeruhaigusega, mille tõttu on Dureki elu aastate jooksul mitmel korral juuksekarva otsas rippunud. Ka nüüd pidavat tema tervis olema nii täbaras seisus, et keegi ei oska isegi oletada, kas või millal printsess teist korda tanu alla saab.

Varem on biseksulaase Dureki endine elukaaslane Hank teda lausa elustama pidanud. „Mul oli probleeme kõrge vererõhuga nagu mu isal ja vanaisal, aga ma ei võtnud seda kunagi tõsiselt. Seega hävitas see mu neerud ja ühel päeval mu süda seiskus,“ on Durek ühes intervjuus jaganud.