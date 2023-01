Sõbrapäeva kontsert-õhtusöök Anetiga omanäolises Padise Kastellis, piletid müügil Piletitaskus

Padise kastell on südamega loodud kohvik ja meeldejäävate elamuste kohtumispaik vanas ja väärikas tallihoones Padise keskuses. Viimastel aastatel on majale antud uus hingamine ning lisaks populaarsele suvekohvikule pakutakse elamusi aasta ringi. Kontsert-õhtusöök toimub erilise atmosfääriga Padise kastelli sammassaalis.

2022. aasta oktoobris ilmus Aneti teine täispikk album „Late to the Party“. Tegu on kontseptsioonalbumiga, mis salvestati live-sessioonina ERRi Raadiomaja 1. stuudios koos laiendatud koosseisus bändi ning stuudiosaalis viibinud kohapealse publikuga.