KLÕPS | Chrissy Teigen ja John Legend avaldasid oma pisitütre nime ja esimese foto temast

Chrissy teatas, et nende pisitütar kannab nime Esti Maxine Stephens. „Ta on kohal! Meie maja on siginat-saginat täis ja meie perekond ei saaks enam rõõmsam olla. Issi valab igal õhtul rõõmupisaraid, Luna ja Miles on armastusest tulvil,“ kirjutas Teigen Instagramis. „Meil on õnnis tunne sees. Täname teid heade soovide ja armastuse eest,“ lisas modell veel. Naise postitatud pildil, kus tema vanimad lapsed oma väikest õde süles hoiavad, on juba üle 2,3 miljoni meeldimise ja pea 30 tuhat kommentaari.