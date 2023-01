Kristjan Jõekaldal pole Instagrami kasutamisega alati ladusalt läinud: olen mitu korda vastu pükse saanud

„Stuudio“ saates sõnas Jõekalda, et konto omamisega pole kõik alati ladusalt läinud. „Ma olen nii mitu korda Instagramiga vastu pükse saanud. Kõigepealt sain ma vastu näppe sellega, et ma hakkasin jälgima napis rõivas neidude lehekülgi. Siis kirjutati, et pereisale ei ole see sugugi mitte viisakas ja ma sain aru, et pereisale pole see lubatud. Kustutasin need ära, ei jälgi neid enam,“ rääkis Jõekalda.