Pärast kuninglikust elust loobumist 2020. aastal teatas prints Harry, et ei vaja ka enam oma isa Charlesi rahalist abi. Kuigi koroonapandeemia ajal sahistati, et Harry'l ja Meghanil on näpud täiesti põhjas, siis nüüd on nad vaid mõne kuuga kasseerinud sisse sadu miljoneid dollareid.