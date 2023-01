Fännid on Bella Hadid uuest soengust lummatud: sa näed välja nagu Marilyn Monroe

Hadid võlus oma fänne paar päeva tagasi, kui postitas endast Instagrami video, kus ta oma juukseid sätib. Fännide suureks imestuseks olid Bella juuksed videos blondid - tavaliselt on modellil hoopis tumedad juuksed ja ka paar päeva enne blondide juuste postituse tegemist oli Hadidil veel tumedad juuksed. Fännid märkasid aga kiirelt, et uue soenguga meenutab Hadid ikoonilist näitlejannat Marilyn Monroed. Reede õhtuks oli modelli video kogunud juba üle miljoni meeldimise ja arvukalt kommentaare.

Bella postituse alla kogunes ka kommentaare, kes kahtlesid, kas Hadid värvis päriselt oma juuksed blondiks või on tegemist hoopis parukaga. Samuti kommenteeriti video all, et Bella näeb väga kõhn välja. „Söö ometi üks hamburger,“ soovitas üks kommenteerija. „Kas sa üldse sööd midagi?“ uuris ka teine uudishimulik postituse juures.