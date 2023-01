KUULA | Kas soomlased panevad Eurovisioni sel aastal kinni? Põhjanaabrite eelvooru favoriit tekitab palju elevust

Tegemist artistiga Käärijä, kes on Uuden Musiikin Kilpailu võistlusel esimest korda. Ta on võistlustules looga „Cha Cha Cha“ ning tegemist on mõnusalt tempoka peohitiga, mis jääb koheselt kummitama. Arvatakse, et kui soomlased otsustavad just Käärijä maikuus Liverpooli saata, on suur võimalus, et meie põhjanaabrid tulevad Eurovisionil võitjateks.