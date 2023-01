ÜLEVAADE | Ivana Trumpi testament tuli avalikuks: suur osa naise kinnisvarast läheb üllatavatele inimestele, Donald ei saa sentigi

Loomulikult leiab Ivana testamendist tema ja Donaldi kolm ühist last Ivanka, Donald juuniori ja Ericu. Suurem osa varandusest läks just nende kolme vahel jagamiseks. Näiteks said niigi rikkad võsukesed endale Ivana maja New Yorgis. Samast kodust leiti ka Ivana surnukeha ning kuna Ivankal, Donald jr ja Ericul on piisavalt kinnisvara endal, siis nad otsustasid selle maha müüa. Hetkel otsib see Central Parki lähedal asuv maja uut omanikku 26,5 miljoni dollari eest.