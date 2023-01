Lauri Saatpalu suhtub hiljutisse koondamisse huumoriga: vot see raha, see oli ikka liiast!

„See oli minu jaoks väike missioon, et saan tutvustada Eesti muusikat. Seda paratamatult enam Kukus ei kuule ja mitte ainult seal, vaid neid kohti, kus kultuurist räägitakse, jääbki aina vähemaks. Aga kui targalt talitada, pole ka internet üdini paha, et lapsed vaatavad pornot või midagi,“ leiab ta.

Kuigi töösuhe kestis 30 aastat, siis Saatpalu tunnistab, et raaditööga rikkaks ei saa ning seetõttu ongi humoorikas, et tema koondamisel öeldi, et põhjused on just majanduslikud.

„Vot see raha, see oli ikka liiast! Üleeile kuulsin, et minu häälega kõllid [reklaamid ja signatuurid] olid ikka veel eetris, ja mõtlesin, et olgu see siis minu panus Kuku Raadio ajalukku, kust nad ikka uued võtavad. Suhtun sellesse huumoriga, ei mingit viha. Töölepinguid lõpeb iga päev, mingisuguse skandaali või konfliktiga me lahku ei läinud,“ selgitab ta.