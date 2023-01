Pique palus Shakirat tagasi? Lauljatar olevat eksmehe kukele saatnud

Paari nädala eest avaldas Shakira uue loo „BZRP Music Sessions #53“, mis on saanud kiirelt hitiks kümnetes riikides ning on päris kõrgele kohale jõudnud ka Eesti Spotify edetabelis. Tegemist on palaga, millega Shakira maksab Pique'le avalikult kätte ning paljastab seni teadmata infot nende lahkumineku kohta.