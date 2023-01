„Ei mingit meiki, aga sa kasutad 27 filtrit?“ Victoria Beckhami eneseimetlus saab netirahvalt puid alla

„Ma olen praegu Pariisis ja ma tulin just duši alt välja. Mul pole üldse meiki näos, lihtsalt minu loodud seerum ja niisutava toimega kreem, nii et minu nägu on täielikult ette valmistatud,“ teatab Victoria enesekindlalt, kuid ei pea olema professionaalne meikar, et näha, et talle oli tegelikult näkku pandud veel mitu meigitoodet. Näiteks olid Victoria kulmud ja ripsmed ära värvitud, samuti oli talle näkku pandud ka peitekreemi ja puudrit.

„Sul on näha, et sulle on pandud silmaalustele heledamat peitekreemi. Miks on nii raske olla teiste naistega aus? Lihtsalt ütle ausalt. Me ei arvaks midagi, kui ütleksid meile, et sul on peitekreem juba näos, sest sa oled niikuinii ilus,“ on üks Victoria fänn pahane. Teine kasutaja toob välja ka fakti, et Victoria on oma näol kasutanud „27 Instagrami filtrit“.